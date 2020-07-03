За последние сутки в Николаевской области зафиксировано пять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС в Facebook.

Всего по состоянию на утро 3 июля в Николаевской области зарегистрировано 455 подтвержденных случаев коронавируса, среди них 61 — у медработников.

Новые заболевшие были выявлены в Южноукраинске и Первомайске и Первомайском районе.

Николаев — 76 случаев;

Южноукраинск — 132 случая (+2);

Первомайск и Первомайский район — 20 случаев (+3);

Арбузинский район — 7 случаев;

Баштанский район — 1 случай;

Братский район — 4 случая;

Березнеговатый район — 1 случай;

Веселиновский район — 1 случай;

Витовский район — 1 случай;

Вознесенск и Вознесенский район — 44 случая;

Врадиевский район — 34 случая;

Доманевский район — 78 случаев;

Казанковский район — 2 случая;

Кривоозерский район — 11 случаев;

Николаевский район — 1 случай;

Новоодесский район — 40 случаев;

Очаковский район — 1 случай;

Снигиревский район — 1 случай.

Отметим, что в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 876 новых случаев COVID-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27— скончались.

Общее количество заразившихся в мире приближается к 11 миллионам. Умерли более 520 тысяч человек.