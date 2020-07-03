За последние сутки в Николаевской области зафиксировано пять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС в Facebook.
Всего по состоянию на утро 3 июля в Николаевской области зарегистрировано 455 подтвержденных случаев коронавируса, среди них 61 — у медработников.
Новые заболевшие были выявлены в Южноукраинске и Первомайске и Первомайском районе.
Отметим, что в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 876 новых случаев COVID-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27— скончались.
Общее количество заразившихся в мире приближается к 11 миллионам. Умерли более 520 тысяч человек.
За последние сутки в Николаевской области зафиксировано пять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС в Facebook.
Всего по состоянию на утро 3 июля в Николаевской области зарегистрировано 455 подтвержденных случаев коронавируса, среди них 61 — у медработников.
Новые заболевшие были выявлены в Южноукраинске и Первомайске и Первомайском районе.
Отметим, что в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 876 новых случаев COVID-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27— скончались.
Общее количество заразившихся в мире приближается к 11 миллионам. Умерли более 520 тысяч человек.