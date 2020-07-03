Жена Президента Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавируса и выписана из больницы.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

В ОП добавили, что Елена Зеленская продолжит лечение от двусторонней пневмонии дома, вызванной последствиями COVID-19.

«Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома», — говорится в сообщении.

Напомним, что супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19 12 июня.