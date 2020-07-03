Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям сотрудников Государственного бюро расследований, допустившим изъятие военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Владимир Зеленский выразил глубокую обеспокоенность действиями ГБР относительно вмешательства в деятельность Воздушных сил, которое напрямую влияет на выполнение задач по охране воздушного пространства государства.

«Руководителям СБУ и ГБР — немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль», — заявил он.

Напомним, Командование воздушных сил Украины заявило, что следователи ГБР в ходе обысков в расположении зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях, изъяли СВЧ-приборы (клистроны), являющиеся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

Позже в Государственном бюро расследований сказали, что изъятые из зенитных ракетных воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины приборы СВЧ (клистроны) были возвращены в военным.

По факту изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Государственном бюро расследований начато служебное расследование. На время которого должностные лица, причастные к изъятию техники, отстранены от занимаемых должностей. По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их дальнейшем уходе.