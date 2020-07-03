Депутат Верховной Рады Ирина Верещук назвала кандидатов на главу Национального банка, которые, по ее словам, сейчас обсуждаются.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», это Даниил Гетманцев (глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике), Богдан Данилишин (глава совета НБУ), Владимир Лавренчук (экс-глава правления «Райффайзен банка Аваль») и Кирилл Шевченко (глава «Укргазбанка»).

— Лавренчук и господин Шевченко - это основные, — сказала Ирина Верещук.

Также, по ее словам, есть кандидатура Романа Жуковского, возглавлявшего профильное управление в Секретариате президента Виктора Ющенко в конце «нулевых» годов. Его мать — Валентина Жуковская, которая одно время возглавляла банк «Надра».

— Мы сейчас обсуждаем несколько кандидатур, посмотрим, насколько они проходные, поскольку сейчас во фракции нет большинства, — отметила Ирина Верещук.

Напомним, сегодня, 3 июля, Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.