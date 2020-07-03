За соответствующее решение проголосовали 286 депутатов.

Во время своего выступления Смолий напомнил, что принял такое решение из-за систематического политического давления, которое оказывалось на НБУ в течении длительного времени.

— Давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными, фокусируются на краткосрочных простых «победах» и могут дорого стоить украинской экономике и украинцам в более длительной перспективе, — заявил эксглава НБУ.

Он добавил, что давление проявлялось в постоянных протестах под зданием Нацбанка, жильем руководства. Кроме того, Смолий отметил давление со стороны отдельных политиков.

— В течении последнего года на совещаниях с участием депутатов, правительства, президента неоднократно звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базельские принципы регулирования банков, установить курс, чтобы экспортерам было лучше. Инфляцию 11% и курс 30 грн / долл, потому что это заложено в государственный бюджет, — отметил Смолий.

Сейчас временно обязанности председателя будет выполнять Екатерина Рожкова.

Напомним, Яков Смолий сообщил, что написал на имя президента заявление об отставке. Обоснованием этого заявления Смелый назвал «системный политическое давление», который мешал ему выполнять свои обязанности.

Поскольку увольнение главы Нацбанка происходит по представлению президента, существовала вероятность того, что Зеленский мог не согласовать заявления об отставке, что позволило бы Смолию и в дальнейшем оставаться на своей должности.

Послы государств «Большой семерки» прокомментировали заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке, заявив, что подрыв независимости этого института может стать большим шагом назад.

Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.