В Швеции осудили голосование за поправки в Конституцию РФ, проведенное в оккупированном Крыму.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Так заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова встретилась с послом Королевства Швеция в Украине Тобиасом Тибергом и выразила надежду, что председательство Швеции в ОБСЕ в 2021 году усилит международное взаимодействие для освобождения Крыма.

Собеседники также обсудили милитаризацию Россией Крымского полуострова, которая представляет серьезную опасность для Европы.

Посол Швеции осудил Россию за проведение так называемого «голосования» по поправкам в Конституцию РФ на временно оккупированной территории Украины.

Голосование за поправки к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля.

Поправки к Конституции РФ позволят действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году — Владимир Путин сможет оставаться при власти до 2036 года.

Как сообщалось, соединенное Королевство заявило, что не признает результаты голосования на референдуме по поправкам к Конституции РФ, проведенном в аннексированном Крыму.