В Пуэрто-Рико в пятницу, 3 июля, произошли два сильных землетрясения. Данные о пострадавших не поступали.

Об этом сообщает ABC News.

Подземный толчок силой 5,3 балла произошел днем на юго-западе острова.

Это произошло сразу после того, как землетрясение магнитудой 4,9 в том же регионе вызвало небольшие оползни и разрушение заброшенного дома, пострадавшего от предыдущих землетрясений. Людей во время землетрясений эвакуировали из офисов и других мест.

Утреннее землетрясение произошло в 5 км к юго-востоку на глубине 6 км.

Напомним, ранее мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в Мексике. Эпицентр находился в океане неподалеку от города Оахака-де-Хуарес штата Оахака.