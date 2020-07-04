По состоянию на субботу, 4 июля, в Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 457 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 61.
- Николаев - 76 человек;
- Южноукраинск - 134 человека;
- Первомайск - 16 человек;
- Арбузинский район - 7 человек;
- Баштанский район - 1 человек;
- Братский район - 4 человека;
- Березнеговатский район - 1 человек;
- Веселиновский район - 1 человек;
- Витовский район - 1 человек;
- Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;
- Врадиевский район - 34 человека;
- Доманевский район - 78 человек;
- Казанковский район - 2 человека;
- Кривоозерский район - 11 человек;
- Николаевский район - 1 человек;
- Новоодеский район - 40 человек;
- Очаковский район - 1 человек;
- Первомайский район - 4 человека;
- Снигиревский район - 1 человек.
Выздоровели больных за сутки - 20, всего выздоровели - 310. Умерло всего от последствий COVID-19 - 10 человек.
Всего обследовано ПЦР - 11036 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано 96 человек.
Напомним, в Украине по состоянию на 4 июля подтверждено 47 677 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 914 новых случаев.
По состоянию на субботу, 4 июля, в Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 457 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 61.
- Николаев - 76 человек;
- Южноукраинск - 134 человека;
- Первомайск - 16 человек;
- Арбузинский район - 7 человек;
- Баштанский район - 1 человек;
- Братский район - 4 человека;
- Березнеговатский район - 1 человек;
- Веселиновский район - 1 человек;
- Витовский район - 1 человек;
- Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;
- Врадиевский район - 34 человека;
- Доманевский район - 78 человек;
- Казанковский район - 2 человека;
- Кривоозерский район - 11 человек;
- Николаевский район - 1 человек;
- Новоодеский район - 40 человек;
- Очаковский район - 1 человек;
- Первомайский район - 4 человека;
- Снигиревский район - 1 человек.
Выздоровели больных за сутки - 20, всего выздоровели - 310. Умерло всего от последствий COVID-19 - 10 человек.
Всего обследовано ПЦР - 11036 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано 96 человек.
Напомним, в Украине по состоянию на 4 июля подтверждено 47 677 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 914 новых случаев.