Страны Евросоюза отправили гуманитарную помощь в пострадавшие от наводнения западные регионы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что страны ЕС отправили гуманитарную помощь через механизм ЕС по гражданской защите.

– 30 июня Правительство Италии самолетом направило в Украину два гуманитарных груза с насосным оборудованием, средствами индивидуальной защиты, бензопилами, передвижными электростанциями, палатками. Это оборудование и техника переданы для пострадавшего населения Ивано-Франковской области, - передают в ГСЧС.





От Королевства Швеции спасатели Прикарпатья получили 2 июля противопаводковые барьеры, мешки для песка, катушки для барьеров, кабельные стяжки и пожарные напорные рукава. Оборудование будет использоваться в Рогатинском, Тлумацком, Надвирнянском и Галицком районах.

Для борьбы со стихийным бедствием в Черновицкой области Королевство Дания передало буковинским спасателям каски, фонари на каски и спасательные веревки, длиной по 50 метров, а также два квадрокоптера.

Кроме того, помогли и соседние страны. В частности, Молдова также передала Буковине бензопилы, генераторы, мотопомпы, мешки для укрепления берегов и другое оборудование, которое поможет бороться с последствиями непогоды в регионе, общей стоимостью 40 тысяч евро.

Ранее 3 июля Кабинет министров Украины выделил 754 млн гривен для проведения мероприятий по ликвидации последствий подтоплений в западных областях.