Городской голова Днепра Борис Филатов заявил, что партия «Пропозиція» хочет объединить страну и дать ответ на сложные вопросы, которые сегодня волнуют людей.

Об этом он заявил, выступая перед делегатами съезда, пишут НикВести.

— Проблема нашей страны в том, что многие ставят впереди свои собственные интересы. Нам проще думать о должностях и рейтингах. Центральная власть отказывается слушать и слышать местное управление и видеть в нем не конкурента, а полноправного партнера. Мы должны начинать себя, слышать людей. Только так мы можем решить проблемы. Командный бой — более эффективный, чем одиночный. Дать ответы на те вопросы тем людям, кто разочарован в своей стране из-за кризиса и экономического падения, — заявил Борис Филатов.

Борис Филатов также заявил, что на сегодняшний день в стране так и не завершен процесс децентрализации и власть, по его словам, оказывает давление на местное самоуправление.

— Мы видим по всей стране начало политических репрессий, давление административным ресурсом и уголовными делами. Центральная власть отказывается слышать местное самоуправление, не хочет видеть его равным партнером. Мы хотим наводить мосты — в ответ нам ставят ультиматумы и присылают спецслужбы домой, — отметил мэр Днепра.

Борис Филатов утверждает, что партия «Пропозиція» было создана, чтобы объединить украинцев, решить их проблем, а также защищать и развивать местное самоуправление.

— Здесь собрались разные люди и опытные менеджеры, и молодые специалисты. Мы будем честными друг перед другом и перед нашими людьми. Мы не боимся осуждений. Страна устала от старых политиков и разочаровалась в новых лицах. У нас нет лидера, но нам комфортно вместе, нам нечего делить. Каждый из нас терпел поражения – но каждый знает, что это залог нашего успеха. Мы хотим защищать права местного самоуправления, — заявил Борис Филатов.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич, выступая на съезде партии «Пропозиція», заявил, что представители этой политической партии хотят чтобы государственная власть ориентировалась на местное самоуправление, и не видела в нем конкурентов.