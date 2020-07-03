Николаевский городской голова Александр Сенкевич, выступая на съезде партии «Пропозиція», заявил, что представители этой политической партии хотят чтобы государственная власть ориентировалась на местное самоуправление, и не видела в нем конкурентов.

Об этом он заявил, выступая перед делегатами съезда, пишут НикВести.

— Новые времена, новые вызовы, новые идеи. Все хотим чего-то нового. На самом деле, я думаю, что украинцы уже устали ждать чего-то нового и в то же время устали от нового. Нужно ли создавать что-то новое? Мы постоянно выдумываем, что нам нужно что-то новое. Зачем выдумывать? Нам не нужно выдумывать, нам нужно просто имплементировать то, что уже давно сделано. Европейская хартия местного самоуправления, демократия, децентрализация. Эти вещи давно уже работают, но мы ждем, чтобы они заработали в Украины. Мы не ожидаем, мы пытаемся приблизить эти термины к жизни украинцев. Полномочия и ответственность. Но интересуют ли обычных украинцев все эти термины? Хотят ли они знать имени министров инфраструктуры, здравоохранения или энергетики? Уверен, что нет. Они хотят получать свет, медицинские услуги, ездить по нормальным дорогам. Чего хотим мы? Мы хотим, чтобы государственная власть ориентировалась и опиралась на местное самоуправление. Не видела в местном самоуправлении конкурентов или людей, которые подрывают государственную власть, - сказал Александр Сенкевич.

Он отметил, что местная власть не может без помощи государственной решить, к примеру, проблемы с грузовым транспортом или мостами.

— Я не мог не сказать, что сегодня Николаев проснулся от того, что у нас начал открываться самопроизвольно мост, а вокруг города собрались тысячи фур на сотни километров. Это нормально? Может ли местная власть решить это без помощи государственной власти? Нет, потому что полномочия и деньги не совпадают с тем, что у нас есть сегодня. Мы хотим помочь власти. Мы не конкуренты, - сказал Александр Сенкевич.

Мэр Николаева заявил, что создание партии «Пропозиція» - это рука помощи власти. Также он поблагодарил всех, кто вступил в команду «Пропозиції».

— Может, кто-то подумает, что это вызов власти, создание такой политической партии, как «Пропозиція». Но это рука помощи. Рука помощи людей, которые изучают местное самоуправление и работу на местах не из книг, а работают с этим на практике. Я хотел бы поблагодарить каждого, кто согласился пойти в команду «Пропозиції». Я знаю, что каждый из вас имеет идеи и готов внедрять их на всех уровнях: сельском, местном и областном уровнях. И вы это сможете сделать в ближайшее время. Я не думаю, что после этого у нас будет легкая жизнь. После создания этой политической партии опять-таки начнут бороться с чем-то новым. Но борьба эта продолжается уже, наверное, 30 лет. Каждые 10 лет мы вспоминаем о революционном принципе, когда низы уже не могут так жить, а верхи не могут им предложить ничего нового. и революция, революция, революция. Может уже пора перейти к эволюции? Эволюции местного самоуправления, эволюции подхода государственной власти к сотрудничеству с местным самоуправлением, - сказал Александр Сенкевич.

Он отметил, что впереди у партии «Пропозиція» много работы.

— Мы стоим с вами накануне большой работы. Именно работы, а не войны. Мы хотим работать, работать вместе во благо одного - нашего государства Украины. Каждый день к нам присоединяются новые члены, люди звонят и говорят: Как можно к вам присоединиться? Как можно узнать о ваших принципах, потому что часть того, что мы услышали, мы уже разделяем. Каждый день добавляются новые люди, и, уверен, они будут добавляться. Специалисты, эксперты, профи, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в Украине нужно внедрить в законодательство Европейскую хартию местного самоуправления.