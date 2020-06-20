Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в Украине нужно внедрить в законодательство Европейскую хартию местного самоуправления.

Об этом он заявил в пятницу, 19 июня, в ходе презентации новосозданной партии «Пропозиція» в Киеве, пишут НикВести.

По мнению городского головы, на сегодняшний день законодательство в украине в части местного самоуправления имеет ряд недостатков, таких как возможность высказывания недоверия мэру, который был избран всеми жителями города. Он также отметил, что внедрение хартии поможет сделать местное самоуправление в Украине поистине независимым.

— Ребята, все уже придумано до нас. Всех хороших художников копируют, а у гениальных воруют. Мы хотим донести, что уже ничего не нужно придумывать. Берите европейский опыт, берите Европейскую хартию местного самоуправления и имплементируйте ее. Сегодня, когда мы выберем новых мэров городов, мы уже имеем пример в истории Украины 5 летней давности, когда на первом заседании городского совета новоизбранные депутаты фактически наплевав на выбор людей, назначают секретаря городского совета и снимают городского голову. Городского главу выбрал город, а каждого депутата выбрало 300-400 человек, но они снимают мэра с должности. После этот городской глава судится и возвращается на свое место. Это нормально? Это не нормально! А сегодня это закреплено в законодательстве Украины (импичмент мэру, - прим.). Это нужно менять? Да, это нужно менять! Нужно просто взять Европейскую хартию местного самоуправления и внедрить ее в законодательство Украины. Ничего не нужно придумывать! Зачем это делается? Мы все понимаем, чтобы завести этих с бирочками (депутатов, - прим.), который скажут пошел, а дальше будет «горящая голова», которая будет делать то, что ей скажут из Киева. Нам этого не нужно! — заявил Александр Сенкевич.

Европейская хартия местного самоуправления обязывает государства закрепить во внутреннем законодательстве и применять на практике совокупность юридических норм, гарантирующих политическую, административную и финансовую независимость муниципальных образований. Она также устанавливает необходимость конституционного регулирования автономии местного самоуправления. Кроме того, Хартия является первым юридическим документом, гарантирующим соблюдение принципа субсидиарности государствами — членами Совета Европы. Таким образом, местные власти должны осуществлять управление и контролировать значительную часть публичных обязательств в интересах местного населения и под свою ответственность. В соответствии с принципом субсидиарности Хартия закрепляет, что публичные обязательства должны реализовываться на наиболее близком населению уровне и должны относиться к более высокому административному уровню только в том случае, если решение таких задач силами местных администраций неэффективно или невозможно. Принципы Хартии применимы ко всем видам органов местного самоуправления.

Напомним, 5 октября 2017 года, в ходе заседания внеочередной сессии горсовета депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра Александра Сенкевича. В результате тайного голосования за «импичмент» мэра проголосовали 42 депутатов. Против досрочного прекращения полномочий никто не проголосовал.

Александр Сенкевич подал в суд на решение Николаевского городского совета об оглашении ему недоверия и отправке в отставку.

16 марта 2018 года Центральный районный суд Николаева удовлетворил иск бывшего мэра Николаева Александра Сенкевича к Николаевскому городскому совету об отмене решения о досрочном прекращении его полномочий и постановил, что решение горсовета не соответствует законодательству.