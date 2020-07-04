Об этом глава государства заявил во время церемонии открытия реконструированного стадиона школы №1 в городе Южный.

— Мы независимая страна, мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой, тем более, что это международная риторика, — сказал он.

В то же время президент отметил, что пока не готов комментировать результаты вчерашней встречи в Берлине помощников лидеров стран «нормандского формата».

— Что касается встречи помощников в рамках «нормандского формата», скажу вам откровенно — пока не готов это комментировать. Мне сказали, что очень неплохо прошла встреча, предметно, — добавил Зеленский.

По словам президента, по результатам встречи в Германии он проведет совещание с руководителем своего офиса Андреем Ермаком и вице-премьер-министром — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, которые участвовали во встрече.

Напомним, Россия считает, что по итогам встречи в Берлине политических советников «нормандской четверки» говорить о прорыве не приходится. А для новой встречи Зеленского с Путиным Москва требует от Украины разработать «десятки законов».