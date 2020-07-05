Президент Владимир Зеленский заверил, что не давил на бывшего главу Нацбанка Якова Смолия. Также он считает фантастикой курс доллара по 100 гривен.
Об этом Зеленский заявил журналистам во время визита в Одесскую область, передает украинская служба BBC.
Глава государства прокомментировал заявление Смолия о том, что он ушел в отставку из-за политического давления.
— Я вам скажу откровенно, вы можете его лично спросить: было давление с Офиса президента? Мне кажется, что уже спрашивали журналисты и получили ответ, что нет... У нас с ним были реально очень неплохие не только на профессиональном, но и на человеческом уровне, отношения, — сказал Зеленский.
Прокомментировал он и падение курса гривны на новостях об отставке Смолия, заверив, что резкой девальвации не будет.
— Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Нацбанка. Все не видят каких-то рисков. Все много раз говорили, что доллар завтра будет 100 гривен. Я думаю, что это какая-то фантастика, — отметил президент.
Напомним, Верховная Рада 3 июля уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.
Президент Владимир Зеленский заверил, что не давил на бывшего главу Нацбанка Якова Смолия. Также он считает фантастикой курс доллара по 100 гривен.
Об этом Зеленский заявил журналистам во время визита в Одесскую область, передает украинская служба BBC.
Глава государства прокомментировал заявление Смолия о том, что он ушел в отставку из-за политического давления.
— Я вам скажу откровенно, вы можете его лично спросить: было давление с Офиса президента? Мне кажется, что уже спрашивали журналисты и получили ответ, что нет... У нас с ним были реально очень неплохие не только на профессиональном, но и на человеческом уровне, отношения, — сказал Зеленский.
Прокомментировал он и падение курса гривны на новостях об отставке Смолия, заверив, что резкой девальвации не будет.
— Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Нацбанка. Все не видят каких-то рисков. Все много раз говорили, что доллар завтра будет 100 гривен. Я думаю, что это какая-то фантастика, — отметил президент.
Напомним, Верховная Рада 3 июля уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.