Об этом Зеленский заявил журналистам во время визита в Одесскую область, передает украинская служба BBC.

Глава государства прокомментировал заявление Смолия о том, что он ушел в отставку из-за политического давления.

— Я вам скажу откровенно, вы можете его лично спросить: было давление с Офиса президента? Мне кажется, что уже спрашивали журналисты и получили ответ, что нет... У нас с ним были реально очень неплохие не только на профессиональном, но и на человеческом уровне, отношения, — сказал Зеленский.

Прокомментировал он и падение курса гривны на новостях об отставке Смолия, заверив, что резкой девальвации не будет.

— Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Нацбанка. Все не видят каких-то рисков. Все много раз говорили, что доллар завтра будет 100 гривен. Я думаю, что это какая-то фантастика, — отметил президент.

Напомним, Верховная Рада 3 июля уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.