Предварительные переговоры властей Николаева с руководством ГП «Администрация морских портов Украины» о строительстве отстойника для большегрузов ни к чему не привели. Город не будет строить площадку для фур за свои средства.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ» заявил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Он рассказал, что по итогам последней встречи с предыдущим главой АМПУ Райвисом Вецкагансом вопрос о строительстве отстойника дальше разговоров никуда не сдвинулся.

— Мы своей стороны были готовы сделать развязку — светофорные объекты, чтобы администрация построила их часть. Разговор закончился на уровне разговора. Они пошли считать, Райвис уволился, а движение в этом направлении никуда не произошло, — рассказал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич считает нелогичным то, чтобы город за свои средства строил инфраструктурный объект для порта.

— Строить это за деньги города? Это миллионы, миллионы денег! Наверное, сотни миллионов гривен. Строить это просто так для того, чтобы кто-то зарабатывал, а город на это тратил свои деньги. Теряется вообще смысл портовой инфраструктуры. Город — это не обслуживающая организация при порте. Порт призвал для того, чтобы зарабатывать деньги и развивать территорию вокруг порта — город Николаев, — сказал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич ранее также заявлял, что готов перекрывать дороги вместе с горожанами, чтобы Администрация портов Украины обратила внимание на проблему фур на улицах города и отсутствие накопителей для их отстоя.

Напомним, вечером, 3 июля, в Ингульском районе Николаева люди заблокировали проезд большегрузного транспорта в порт. Акция началась в 21:00. Жители Железнодорожной и Космонавтов требуют решить многолетнюю проблему с фурами, которые везут в порт зерно, через их улицы. Люди жалуются на выхлопные газы, пыль, разбитую дорогу.