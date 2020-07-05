Сегодня, 4 июля, украинские моряки получат более 70 квартир. В частности, моряки из Крыма, которые в 2014 году остались верными присяге Украине.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский заявил, что их верность присяге почему-то осталась для власти незаметной, и они жили в ненадлежащих условиях.

— Мне стыдно, что за все это время они не получили от государства достойной благодарности. Но я рад, что наконец справедливость восторжествовала, — сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что это — лишь первые шаги в направлении улучшения условий жизни военных моряков.

— Я сделаю все, чтобы украинские моряки чувствовали, что они являются настоящими супергероями, которые очень нужны Украине, — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы украинский флот стал настоящей гордостью Украины».