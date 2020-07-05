Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключает попытки прорыва российских войск на юг Херсонской области с территории оккупированного Крыма.

Об этом он заявил в интервью изданию «Думская», отвечая на вопрос о вероятности попытки прорыва российских войск, чтобы обеспечить заполнение Северо-Крымского канала.

— Не исключаю такие действия со стороны Российской империи. Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим, — отметил Алексей Неижпапа.

Он также убежден, что Украина вернет себе Крым.

— Если вы посмотрите, у меня в приемной висят фотографии кораблей — там на них написано «Севастополь». Я их специально повесил, чтобы все понимали, что главная база ВМС Украины - это Севастополь. Там я прослужил всю свою корабельную жизнь. Мы вернемся, — заявил Алексей Неижпапа.

Отвечая на вопрос о том, чего ждать от россиян, он сказал, что Украина готовится к полномасштабной военной конфронтации и, если это произойдет, то будет много потерь среди воинов и гражданского населения.

— Многие сейчас этого не понимает - хотя в стране седьмой год идет война, — сказал Алексей Неижпапа.

Напомним, Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы украинский флот стал настоящей гордостью Украины».