Ракетный крейсер «Украина», который находится в акватории «Николаевского судостроительного завода не будет входит в состав ВМС.

Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа в интервью «Думской».

Он отметил, что для работы крейсера необходимо задействовать большое количество других кораблей, а также потратить огромное количество топлива.

— По крейсеру «Украина» принято решение, что он не будет входить в состав Военно-морских сил — это океанский корабль старого советского проекта. Все системы вооружения, которые на нем стояли, — они все российского производства. Сам крейсер — это большая мишень, и не более того. Чтобы он вышел в море, необходимо огромное количество других кораблей, авиации, нужно соответствующее обеспечение. Он расходует столько топлива, что хватит, наверное, нескольким областям. Он очень энергоемкий. Этот корабль был задуман как «убийца авианосцев», его задачей в 80-е годы прошлого века было уничтожение авианосных ударных групп Соединенных Штатов. У нас таких задач нет, поэтому использовать его по назначению мы не сможем. Нам надо уничтожать российские корабли, а у них таких авианосцев пока еще нет. Единственный их авианесущий корабль — «Адмирал Кузнецов», он находится на ремонте, который грозит стать вечным. В общем, авианосцев у России нет, поэтому «убийцы авианосцев» Украине не нужны, — заявил Алексей Неижпапа.

Справка: Ракетный крейсер «Украина» (ранее - «Адмирал Флота Лобов») - советский и украинский военный ракетный крейсер, четвертый корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав Военно-морских сил Украины. Построен на Николаевском судостроительном заводе в Николаеве (Завод имени 61 коммунара, - прим.). Данный тип кораблей разрабатывался в 70-х годах XX столетия для уничтожения авианосцев в океанах, а потому он не пригоден для применения в Черном и Азовском морях.

Как сообщалось, спустя год после поручения Президента Украины Владимира Зеленского о демилитаризации ракетного крейсера «Украина», который содержится на Николаевском судостроительном заводе, процесс разоружения так и не начался.