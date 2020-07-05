Украина заинтересована в том, чтобы достроить корвет «Владимир Великий», поскольку корабли такого типа имеют соответствующую систему противовоздушной обороны и сильные комплексы радиоэлектронной борьбы.

Об этом в интервью «Думской» заявил командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа.

— Все наши партнеры по Черноморскому региону, в том числе Болгария и Румыния, разворачивают программы по корветам. В этом году они заложат сразу четыре таких корабля. А у этих стран территориальное море в несколько раз меньше, чем у нас даже сейчас, в условиях захвата РФ Крыма. Это универсальный класс, который может выполнять задачи в Черном море, он имеет соответствующую систему противовоздушной обороны и сильные комплексы радиоэлектронной борьбы — это то, что делает его защищенным от огневого воздействия противника с воздуха. На малых кораблях такие комплексы поставить невозможно — физически не поместятся (это, видимо, камень в огород сторонников концепции «москитного флота», которые предлагают сосредоточиться на строительстве катеров, — прим.), — сказал Алексей Неижпапа.

Он также отметил, что строительство корвета «Владимир Великий» в полтора раза дешевле, чем такие же иностранные аналоги. Украина намерена достроить его к 2023 году.

— По стоимости наш корвет выходит в полтора раза дешевле, чем такие же единицы наших партнеров. На него государство уже потратило полмиллиарда гривен — естественно, выбросить эти деньги невозможно: нас никто не поймет. Многие составные части этого проекта уже разработаны, изготовлены и будут поставлены и на этот корвет, и на «Гетман Сагайдачный», модернизация которого будет осуществлена уже в этом году. Корвет мы планируем спустить на воду в 2023 году, — сказал Алексей Неижпапа.

Как сообщалось, ракетный крейсер «Украина», который находится в акватории «Николаевского судостроительного завода не будет входит в состав ВМС.

Напомним, по поручению Президента Украины Владимира Зеленского достройка корвета «Владимир Великий» должна завершиться до конца 2023 года.