«Черные ящики» сбитого иранскими военными самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» до сих пор находятся в Тегеране. Иран обещает передать бортовые самописцы украинского самолета во Францию до 20 июля.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24», пишет РБК-Украина.

— Мы внимательно наблюдаем за этим процессом. Буквально пару дней назад мы получили согласие от французских властей принять наших двух экспертов, которые должны принять участие в этом техническом процессе, — подчеркнул Евгений Енин.

По словам Евгения Енина, если техническое расследование покажет постороннее вмешательство, то Украина будет переходить ко второму этапу переговорного процесса и потребует конкретного уровня компенсации семьям погибших.

Напомним, 30 июня, Иран отправил во Францию бортовой самописец со сбитого 8 января украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ.

Как известно, 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.