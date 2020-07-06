Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича одержала победу на выборах в парламент.

Об этом сообщает телеканал РТС.

Так, партия президента заручилась поддержкой 1 953 998 избирателей, или 60,65% от числа проголосовавших, что равняется 188 мандатам из 250 депутатских кресел парламента. Таким образом, правящая партия получила возможность самостоятельно сформировать Кабинет министров.

Согласно отчету Центризбиркома, Социалистическая партия Сербии (СПС) набрала 334 333 голоса, или 10,38% от числа избирателей. Ей в парламенте отойдет 32 места.

«Александр Шапич – победа для Сербии» набрал 123 393 голоса, или 3,83% от числа проголосовавших, то есть 11 мест в парламенте.

Избирательный список «Союз венгров Воеводины – Иштвана Пастора» набрал 71 893 голоса, или 2,23% от числа проголосовавших избирателей, что составляет 9 мест в парламенте.

Сербская ультраправая зоозащитная организация «Левиафан» не смогла преодолеть избирательный порог, поэтому в парламенте ее представителей не будет.

Напомним, ранее в столице Сербии Белграде объявлено чрезвычайное положение и введен ряд ограничений из-за заболеваемости COVID-19.