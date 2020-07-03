В столице Сербии Белграде объявлено чрезвычайное положение и введен ряд ограничений из-за заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Радио Свобода.

— Сербия 3 июля объявила чрезвычайное положение в столице Белграде и заново ввела ряд ограничений, пытаясь замедлить распространение коронавирусной болезни COVID-19, — говорится в сообщении.

В частности, правительство сделало обязательным ношение масок в закрытых публичных помещениях и в общественном транспорте. Оно также ограничило время работы клубов и кафе — с 6 утра до 11 вечера, а предельное количество людей на массовых собраниях - до 100 человек в помещении и до 500 под открытым небом.

За неиспользование масок гражданам грозят штрафы.

Президент Сербии Александар Вучич анонсировал новые меры накануне. Чрезвычайное положение в столице вступает в силу сразу. Городская власть предусматривает, что правила пересмотрят в ближайшие две недели.

По состоянию на 2 июля Сербия сообщала о 359 новых больных COVID-19, 80% из них — в Белграде и его окрестностях, где живет треть всего 7-миллионного населения страны.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 876 новых случаев COVID-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27— скончались.

Общее количество заразившихся в мире приближается к 11 миллионам. Умерли более 520 тысяч человек.