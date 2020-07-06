80% переносят коронавирусную болезнь COVID-19 в легком состоянии.

Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

– Если мы говорим о коронавирусной болезни – 80% переносят ее в легком состоянии. Их не надо госпитализировать на кровати, где они могут получить внутреннее инфицирование другими болезнями. Они проходят лечение амбулаторно под наблюдением. 20% требуют госпитализации, — рассказал он.

Ляшко сообщил, каков реальный процент госпитализации по Украине.

– У нас сейчас коэффициент госпитализации 19. Одновременно в разных областях по-разному, в Закарпатской области 29-31% больных попадает в больницы. Когда состояние больного стабилизировалось, его могут перевести на амбулаторное лечение, тем самым освобождая кровать для того, чтобы человек с осложнениями могла получить медицинскую помощь в стационаре, — сказал он.

Напомним, в Украине за минувшие сутки Коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили у 543 человек. Также зафиксировали 13 летальных случаев, а 327 человек выздоровели.