На окраине Мукачево обстреляли развлекательный комплекс «Аква сити». В здание попали из ручной противотанковой гранаты (РПГ).

Об этом пишет Mukachevo.net.

В результате обстрела повреждены 7-9 стеклянных панелей самого здания и беседки, которые стоят возле здания. На крыше беседки застрял снаряд из РПГ, который не разорвался.

Издание пишет, что стреляли с расстояния в несколько десятков метров с соседней горы. Снаряд попал сначала в беседку рядом с зданием, а затем влетел в металлический каркас, не залетев в середину.

Напомним, ранее в Мукачево Закарпатской области произошла стрельба возле многоквартирного жилого дома. Неизвестные открыли огонь из автоматов.