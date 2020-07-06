Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что обсуждение Крыма в «минском формате» может блокировать прогресс и в вопросе Крыма, и в вопросе Донбасса.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал в интервью телепроекту «Крим.Реалии», пишет Европейская правда.

По его словам, Украина сейчас активизировала крымский вопрос в диалоге с международными партнерами и «разогревает» их к следующим шагам.

— Сейчас вводить в «минский формат» еще и проблематику Крыма - на самом деле блокировать и Крым, и Донбасс. [...] Мы на всех уровнях — и в МИД, и в Офисе президента — постоянно работаем над тем, чтобы вопрос Крыма оставался на повестке дня среди приоритетных. Я могу совершенно спокойно сказать, что сейчас мы, по сути, возродили активную тему Крыма в международных переговорах и очень наступательно ее продвигаем, контактируем с нашими партнерами. То есть уже их «разогреваем» к следующим шагам, — отметил Дмитрий Кулеба.

Глава украинского МИД также отмечает, что Россия будет пытаться избегать переговоров по Крыму, делая вид, что этот вопрос закрыт, поэтому стратегия Украины должна заключаться в том, чтобы создавать предпосылки для деоккупации.

— РФ будет всячески избегать любых переговоров. Поэтому стратегия должна строиться совершенно иначе: (стоит - прим.) побуждать деоккупацию, создавать условия, при которых деоккупация становится неизбежной. Мы не должны тешить себя иллюзиями, что РФ будет вести переговоры по этому поводу. Но как раз тот факт, что россияне рассказывают о Крыме как о закрытом вопросе, свидетельствует о том, что они вынуждены это постоянно подчеркивать. Если бы он был действительно закрыт, то Россия не должна была бы об этом говорить, — говорит Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Украина не рассматривает варианта репараций от России за аннексированный полуостров и продолжит настаивать на том, что оккупация Крыма является незаконным и временной.

— «Заплатите деньги — и все будет нормально?». Нет! Стратегия совершенно иная. Потому мы и говорим, что происходит временная незаконная оккупация, подчеркивая, что это временно, незаконно по международному праву. Безусловно, компании имеют право судиться. Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в более широком статусе, чем в статусе государства-оккупанта. Но моя ключевая задача как представителя МИД — держать вот эту рамку временная незаконная оккупация, — отмечает Дмитрий Кулеба.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призывы России представить проект изменений в Конституции про «особый статус» Донбасса. Он заявил, что никто от Украины ничего не может требовать.