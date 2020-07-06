Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в интервью «Украинской правде».

— Что касается выборов на Донбассе — должны произойти определенные условия, чтобы они там состоялись. На сегодня я не вижу, как там могут проходить выборы. Если будут какие-то изменения, какие-то процессы, рано или поздно там будут выборы происходить, — заявил он.

По словам Данилова, выборы должны проходить на украинской территории, а над избирательным участком должен быть украинский флаг. Также должны быть украинские средства массовой информации и политические силы.

— Они (выборы - прим.) должны проходить по украинскому законодательству, по украинской Конституции, и украинская Центральная избирательная комиссия их там должна проводить. Пока мне сложно представить такие условия, — подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что сейчас рабочие группы в пределах минского и нормандского процессов работают над этим вопросом, одновременно «есть границы, которые Украина никогда не будет переходить».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призывы России представить проект изменений в Конституции про «особый статус» Донбасса. Он заявил, что никто от Украины ничего не может требовать.