В Вооруженных силах Украины за сутки новых случаев COVID-19 не зафиксировано, однако все еще болеют более 160 военнослужащих.

Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ в понедельник, 6 июля.

«По состоянию на 10:00 6 июля в Вооруженных Силах Украины болеют 164 человека острой респираторной болезнью COVID-19. Всего за время пандемии выздоровел 381 человек, летальных случаев – 5», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки новых заболевших нет.

Сейчас на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 519 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 110 человек.

Как известно, за минувшие сутки на Николаевщине не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом