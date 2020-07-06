По состоянию на 10:00 6 июля в Николаевской области не выявлено новых случаев COVID-19. Всего зарегистрирован 461 подтвержденный случай COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 62.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации ЧС в Facebook.

Из всех 461 подтвержденного случая по месту жительства:

- Николаев - 77 человек;

- Южноукраинск - 134 человека;

- Первомайск - 18 человек;

- Арбузинский район - 7 человек;

- Баштанский район - 1 человек;

- Братский район - 4 человека;

- Березнеговатский район - 1 человек;

- Веселиновский район - 1 человек;

- Витовский район - 1 человек;

- Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;

- Врадиевский район - 34 человека;

- Доманевский район - 78 человек;

- Казанковский район - 2 человека;

- Кривоозерский район - 11 человек;

- Николаевский район - 1 человек;

- Новоодесский район - 40 человек;

- Очаковский район - 1 человек;

- Первомайский район - 5 человек;

- Снигиревский район - 1 человек.

Выздоровели больных за сутки - 1, всего выздоровели - 312. Умерло всего от последствий COVID-19 - 11. Всего обследовано ПЦР - 11255 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 96 человек. В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 5193 исследования методом ИФА.

За минувшие сутки обратилось/выявлено восемь человек с подозрением на COVID-19, из них трое госпитализированы в Южноукраинскую многопрофильную больницу; пяти людям назначено амбулаторное лечение.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 - 1152 человека, из которых: 375 человек госпитализировано, 777 человек предназначено амбулаторное лечение.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10:00 6 июля на стационарном лечении находится 51 человек, больной COVID-19 или с подозрением, из них в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 16 больных лиц, в других инфекционных стационарах - 35 человек, в том числе: Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) - 15 больных и 3 с подозрением; Южноукраинская городская многопрофильная больница - 14 больных COVID-19 и 3 с подозрением.

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили у 543 человек. Также зафиксировали 13 летальных случаев, а 327 человек выздоровели.