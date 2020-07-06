Совет по финансовой стабильности на заседании 30 июня утвердил планы государственных банков по снижению доли неработающих кредитов (NPL).

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Утверждение планов работы государственных банков по снижению NPL означает выполнение одного из условий программы сотрудничества Украины с МВФ.

Также совет рассмотрел риски, которые могут возникнуть из-за признания неконституционным закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (по конституционному представлению Верховного Суда).

Кроме того, будет создана рабочая группа по разработке плана действий по минимизации возможных рисков для финансовой стабильности в случае принятия Конституционным судом Украины решения по этому делу.

Напомним, 10 июня совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов. Программа рассчитана на 18-месяцев.