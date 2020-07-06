Более 200 ученых из 32 стран мира направили открытое письмо в ВОЗ, в котором говорят, что коронавирус распространяется с очень мелкими аэрозольными каплями, а не лишь в крупных каплях, быстро оседающих на пол.

Выдержки из текста обращения опубликовало издание The New York Times.

По данным ученых, более чем достаточно свидетельств, что патоген может заражать людей через аэрозольные частички в воздухе.

Сейчас ВОЗ считает, что коронавирус распространяется в основном через микрокапли из носа или рта при чихании, кашле или разговоре зараженного человека – с симптомами или без них, но через крупные микрокапли.

239 ученых из 32 стран, в том числе консультанты ВОЗ и члены комитета организации, которые разработали прежнее руководство относительно COVID-19, пишут, что заражение может происходить и с гораздо более мелкими частичками, на которых есть патоген, включая капельки, выделяемые просто при дыхании.

The New York Times отмечает, что передача вируса через воздух является важным фактором пандемии – особенно в многолюдных помещениях с плохой вентиляцией – и это может существенно повлиять на меры сдерживания вируса.

Например, маски могут понадобиться в помещении, даже при условии соблюдения социальной дистанции. Медработникам, ухаживающим за больными коронавирусом также могут понадобиться маски класса N95, которые фильтруют даже самые маленькие дыхательные капли.

Вентиляционным системам в школах, домах престарелых, жилых помещениях и на предприятиях может понадобиться минимизация рециркуляции воздуха и использования новых мощных фильтров. Также для уничтожения вируса в помещении могут начать использовать ультрафиолет.