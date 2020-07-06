Министерство здравоохранения Украины расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов.

Об этом заявил руководитель ведомства Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба ОП.

Глава Минздрава считает, что развитие трансплантации может стать частью проводимой в Украине медицинской реформы. Он отметил, что более 5 тысяч украинцев ожидают трансплантации органов, однако условия для развития этой отрасли медицины в стране не обеспечены, поэтому многие пациенты вынуждены делать операции за рубежом.

Степанов отметил, что сейчас Минздрав создал отдельное подразделение именно для развития трансплантации в Украине.

– Надо очень мощно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, в Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а потому доступны для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга по более низкой цене может привлечь иностранцев, - сказал Зеленский.

В декабре 2019 года Верховная Рада приняла, а президент подписал закон №418-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку», который гармонизирует национальное законодательство с международными актами и автоматизирует процессы благодаря постепенному внедрению Единой государственной информационной системы трансплантации органов и тканей.

Напомним, 4 июля в городской клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые провели три операции по трансплантации сердца и двух почек. Это первые такие операции по пересадке органов во Львове.