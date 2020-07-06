В рамках национальной программы «Большая стройка» в Николаевской области проводятся ремонтные работы на социально важных объектах.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Президентом Украины Владимиром Зеленским инициировано начало масштабной программы «Большая стройка», благодаря этому проекту строятся объекты инфраструктуры по всей Украине.

В Снигиревской ООШ I-III ступеней №4 выполняется реконструкция системы отопления и термосанация здания, для капитального ремонта пищеблока Вознесенской общеобразовательной школы-интерната I-III ступеней «Одаренность» изготавливается проектно-сметная документация и тому подобное.

Ведутся работы по изготовлению проектно-сметной документации для капитального ремонта одного здания дошкольного учебного заведения №60, осуществляется ремонт в детском саду № 87 и дошкольном учреждении №9 «Малютка», а в детском саду №72 «Светлячок» — уже выполнены почти на 90 процентов.

Активно продолжается реконструкция спортивного комплекса в поселке Ольшанское, спортивных площадок с искусственным покрытием СДЮСШОР по парусному спорту «Областной яхт-клуб» и капитальный ремонт спортивной площадки общеобразовательной школы I-III ступеней № 61.

Для восстановления спортивного зала Николаевской областной комплексной детско-юношеской спортивной школы оформляется проектно-сметная документация, а капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием ООШ I-III ступеней № 48 города Николаева почти завершился — работы выполнены на 91%.

Также одним из важных аспектов реализации программы является восстановление приемных отделений опорных больниц. На Николаевщине определены шесть медицинских учреждений, где будет реализован проект «Большая стройка» в области Здравоохранение «Emergency», а именно:

— Вознесенская многопрофильная больница;

— Первомайская центральная городская многопрофильная больница;

— Многопрофильная больница Баштанского района;

— Николаевская областная клиническая больница;

— Николаевская городская больница скорой медицинской помощи;

— Николаевская городская больница №3

В рамках проекта «Emergency» определено стандарт внешнего оформления и набора помещений приемного отделения. Большинство заведений уже получили экспертные отчеты по рассмотрению проектных документации. Продолжается обновление дорог государственного и местного значения. Для ускорения темпов выполнения капитального ремонта работы выполняются даже ночью.

На завершающем этапе текущий средний ремонт на отдельных участках автодороги Н-11 Днепр-Николаев (через Кривой Рог), в настоящее время ведутся работы по устройству дорожных знаков.

На автодороге общего пользования государственного значения Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев осуществляется устройства верхнего слоя дорожной одежды - тяжелого цементобетонных.

— Реализация проекта Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка» на Николаевщине находится на постоянном контроле руководства Николаевской облгосадминистрации, — отмечается в сообщении.

Пресс-релиз