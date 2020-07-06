Исполняющей обязанности главы Антимонопольного комитета Украины стала первая заместительница председателя и государственная уполномоченное Ольга Пищанская.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

Она заменит Юрия Терентьева, которого 3 июля Верховная Рада отправила в отставку. Он был на должности с 19 мая 2015 года.

Ольгу Пищанскую назначили первым заместителем главы АМКУ 2 сентября 2019. До этого, с декабря 2016 года по август 2019-го она работала директором ООО «Закупочные решения», а с ноября 2017 по август 2019 была коммерческим директором ООО «СТЭМ Инжиниринг».

Ольга Пищанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности «промышленное и гражданское строительство». В 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

Ранее сообщалось, что мэрия Николаева судится с Антимонопольным комитетом Украины из-за заблокированного решения о внедрении «электронного билета».