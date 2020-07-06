Экспертиза «черных ящиков» сбитого в Иране самолета МАУ, которая должна начаться 20 июля, продлится максимум пять дней.
Об этом сообщил в ходе общения с журналистами заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Укринформ.
«Экспертиза» черных ящиков" должна начаться 20 июля. Мы за собой зарезервировали пять дней«, — сказал Евгений Енин.
В то же время он предположил, что анализ бортовых самописцев может быть завершен и быстрее, но командировка украинским экспертам, которые примут участие в исследовании, выписывается на пять дней — с 20 по 25 июля.
Комментируя важность экспертизы «черных ящиков» сбитого самолета МАУ, дипломат отметил, что она позволит завершить техническое расследование авиакатастрофы возле Тегерана.
В ответ на уточняющий вопрос, можно ли на это рассчитывать до конца месяца, если экспертиза будет проведена, Евгений Енин отметил, что «техническое расследование завершается подписанием протокола».
«Безусловно, может возникнуть некоторая пауза. Более того, мы анализировали — к сожалению, нет механизмов, предусмотренных Конвенцией, которыми мы бы могли побудить Иран завершить техническое расследование. Мы просто говорим: если вы не закончите в течение одного года, вы обязаны предоставить промежуточный отчет (относительно причин авиакатастрофы, — прим.)», — резюмировал заместитель министра.
Напомним, 30 июня Иран отправил во Францию бортовой самописец со сбитого 8 января украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ.
Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.
Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.
В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.
Экспертиза «черных ящиков» сбитого в Иране самолета МАУ, которая должна начаться 20 июля, продлится максимум пять дней.
Об этом сообщил в ходе общения с журналистами заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Укринформ.
«Экспертиза» черных ящиков" должна начаться 20 июля. Мы за собой зарезервировали пять дней«, — сказал Евгений Енин.
В то же время он предположил, что анализ бортовых самописцев может быть завершен и быстрее, но командировка украинским экспертам, которые примут участие в исследовании, выписывается на пять дней — с 20 по 25 июля.
Комментируя важность экспертизы «черных ящиков» сбитого самолета МАУ, дипломат отметил, что она позволит завершить техническое расследование авиакатастрофы возле Тегерана.
В ответ на уточняющий вопрос, можно ли на это рассчитывать до конца месяца, если экспертиза будет проведена, Евгений Енин отметил, что «техническое расследование завершается подписанием протокола».
«Безусловно, может возникнуть некоторая пауза. Более того, мы анализировали — к сожалению, нет механизмов, предусмотренных Конвенцией, которыми мы бы могли побудить Иран завершить техническое расследование. Мы просто говорим: если вы не закончите в течение одного года, вы обязаны предоставить промежуточный отчет (относительно причин авиакатастрофы, — прим.)», — резюмировал заместитель министра.
Напомним, 30 июня Иран отправил во Францию бортовой самописец со сбитого 8 января украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ.
Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.
Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.
В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.