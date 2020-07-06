Экспертиза «черных ящиков» сбитого в Иране самолета МАУ, которая должна начаться 20 июля, продлится максимум пять дней.

Об этом сообщил в ходе общения с журналистами заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Укринформ.

«Экспертиза» черных ящиков" должна начаться 20 июля. Мы за собой зарезервировали пять дней«, — сказал Евгений Енин.

В то же время он предположил, что анализ бортовых самописцев может быть завершен и быстрее, но командировка украинским экспертам, которые примут участие в исследовании, выписывается на пять дней — с 20 по 25 июля.

Комментируя важность экспертизы «черных ящиков» сбитого самолета МАУ, дипломат отметил, что она позволит завершить техническое расследование авиакатастрофы возле Тегерана.

В ответ на уточняющий вопрос, можно ли на это рассчитывать до конца месяца, если экспертиза будет проведена, Евгений Енин отметил, что «техническое расследование завершается подписанием протокола».

«Безусловно, может возникнуть некоторая пауза. Более того, мы анализировали — к сожалению, нет механизмов, предусмотренных Конвенцией, которыми мы бы могли побудить Иран завершить техническое расследование. Мы просто говорим: если вы не закончите в течение одного года, вы обязаны предоставить промежуточный отчет (относительно причин авиакатастрофы, — прим.)», — резюмировал заместитель министра.

Напомним, 30 июня Иран отправил во Францию бортовой самописец со сбитого 8 января украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ.