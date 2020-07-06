Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер напомнил Владимиру Зеленскому, что не стоит повторять путь Януковича и преследовать политических оппонентов.

Таким образом он прокомментировал в Twitter интервью пятого президента Петра Порошенко для корреспондента канала BBC Джоны Фишера.

«Повторение усилий Януковича с фабрикованными обвинениями для заключения своего политического оппонента Тимошенко выглядит нехорошо для Украины времен Зеленского», — написал Стивен Пайфер.

Известный британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш тоже считает, что преследования в отношении Петра Порошенко дискредитируют Зеленского.

«Как указано в сюжете, обвинения против Порошенко — это скандал/мошенничество и дискредитирует Зеленского и его администрацию. Не лучше обвинений против бывшего премьера Тимошенко, которые были признаны политически мотивированными», — написал в Twitter Тимоти Эш.

Ранее влиятельные мировые политики прокомментировали дела против Петра Порошенко, отметив, что Владимир Зеленский должен уважать политических оппонентов.