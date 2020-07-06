Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обнародовал второй доклад о ситуации с правами человека в оккупированном РФ Крыму. Доклад охватывает период с 1 июля по 31 декабря 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

— Имею честь представить доклад Генерального секретаря и моего ведомства о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина и Боливарийской Республике Венесуэла, — говорится в сообщении.

Доклад основывается на мониторинге и документировании нарушений прав человека и международного гуманитарного права на аннексирована полуострове.

В частности, доклад содержит информацию о:

— пытках и жестоком обращении со стороны ФСБ РФ и других правоохранительных органов в Крыму, включая избиения, удары электрическим током и удушения, применяемые к жертвам;

— нарушении прав задержанных, в частности систематических избиениях, необоснованных личных осмотрах, отказе в свиданиях с родственниками и адвокатами, давлении для получения российского гражданства;

— обвинении по публикации в социальных сетях и вмешательстве в работу журналистов;

— 21 тысяче жителей Крыма, которые были призваны в вооруженные силы РФ с начала оккупации (по состоянию на 1 января 2020 года);

— 191 решении суда в течение 2019 года, которые обязали жителей Крыма покинуть территорию региона;

— препятствиях, с которыми сталкиваются люди из Крыма в доступе к украинским публичным услугам на материковой части Украины.

Напомним, ранее Украина проинформировала генсека ООН об игнорировании Россией международного права, продолжение насильственной паспортизации и других репрессий против жителей временно оккупированного Крыма.