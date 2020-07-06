По состоянию на сегодня непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации нет. Однако украинская армия готовится к любым сценариям.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, пишет РБК-Украина.

По словам Сергея Наева, украинские военные усилили все виды разведки для получения информации о состоянии, положении и характере действий Вооруженных сил России.

— Принимают участие все разведывательные органы государства, а также руководство Вооруженных сил Украины, в том числе главнокомандующий, начальник Генштаба и министр обороны. Мы ежедневно получаем сведения о ВС России, их наличие, накопление, увеличение численности, — рассказал Сергей Наев.

Сергей Наев отметил, что ВС Украины отрабатывают планы реагирование на все военные угрозы со стороны России, в том числе на крымском направлении.

Кроме того, Сергей Наев заявил, что командующий Военно-морских сил Украины, который заявил о возможном военном вторжении России из Крыма, «преувеличил и не имеет полной информации».

Напомним, командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключает попытки прорыва российских войск на юг Херсонской области с территории оккупированного Крыма.