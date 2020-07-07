Датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 AG разрешение на использование новых судов для трубоукладки с якорями для завершения незавершенного отрезка трубопровода в водах Дании.

Об этом сообщает Датское энергетическое агентство.

— Датское энергетическое агентство решило, что Nord Stream 2 AG может использовать трубоукладчики с якорным позиционированием при укладке трубопровода «Северный поток – 2», – говорится в сообщении.

Отмечается, что остальная часть трубопровода, которая должна быть построена в Дании, находится за пределами района, где не рекомендуется траление дна, заводом якорей и донные работы из-за риска, создаваемые захоронениями боевых химических веществ.

— Решение принято в соответствии с Законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом безопасности, ресурсов и окружающей среды, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении «Северного потока-2» от правил газовой директивы ЕС.