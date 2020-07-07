Президент Бразилии Жаир Болсонару перенес на неопределенный срок все запланированные встречи из-за выявленных у него симптомов коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ южноамериканской страны.

— Болсонару, которому исполнилось 65 лет в марте, рассказал, что у него температура 38°C и уровень кислорода в крови на уровне 96%, он принимает гидроксихлорохин. Из-за симптомов встречи президента на текущую неделю отменены, — говорится сообщении.

Отмечается, что Жаир Болсонару уже сдал тест на коронавирус SARS-CoV-2, результаты будут известны во вторник. Кроме того, президент Бразилии сделал магнитно-резонансную томографию, которая не выявила у него проблем с легкими.

Напомним, ранее суд в Бразилии обязал президента страны Жаира Болсонару носить защитную маску во время передвижения по столице страны.