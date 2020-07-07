Генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер объявил состав нового кабинета министров Франции во главе с премьер-министром Жаном Кастексом.

Об этом сообщил телеканал LCL

Как отмечается, большая часть министров и их заместителей сохранили свои портфели. При этом традиционно для Франции соблюден принцип гендерного равенства..

Должность министра внутренних дел получил экс-глава министерства бюджета Жеральд Дарманен. Свои кресла сохранили руководители следующих министерств: вооруженных сил - Флоранс Парли, Европы и иностранных дел - Жан-Ив Ле Дриан, экономики - Брюно Ле Мэр, образования, молодежи и спорта - Жан-Мишель Бланкер, солидарности и здравоохранения - Оливье Веран. Кроме того, остались на посту министр управления территориями и связями с территориальными общинами Жаклин Гуро и министр высшего образования, науки и инноваций Фредерик Видаль.

Министром юстиции стал адвокат Джулиана Ассанжа во Франции Эрик Дюпон-Моретти. Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Жульен Денорманди, а Амели де Мончален - министром трансформации и государственной службы.

Министерство культуры возглавила Розлин Башло, которая неоднократно занимала высокие должности при президентах Шираке и Саркози. Министром труда назначена бывшая руководительница министерства транспорта Элизабет Борн, а министром экологического перехода - Барбара Помпили. Министром заморских территорий стал экс-министр местного самоуправления Себастьян Лекорн. Министром морского хозяйства и транспорта (новое ведомство) назначена Анник Жирарден, которая в предыдущем правительстве ведала министерством заморских территорий.

Новым пресс-секретарем правительства, государственным секретарем премьер-министра стал Габриэль Аттал.

Министром-делегатом по вопросам взаимодействия с парламентом и участия граждан назначен Марк Фесно. Элизабет Морено стала министром-делегатом премьер-министра по вопросам гендерного равенства, разнообразия и равных возможностей. Франк Ристер назначен заместителем министра Европы и иностранных дел - по вопросам внешней торговли. Заместителем министра экологического перехода и жилищного хозяйства назначена Эммануэль Варгон.

Министром-делегатом министра экологического перехода и транспорта назначен Жан-Батист Джеббари. Министром-делегатои министерства экономики по вопросам государственных счетов стал Оливье Дюсо, а по промышленности - Агнес Панье-Рунаше.

Вопросами малых и средних предприятий в министерстве экономики будет заниматься министр-делегат Ален Гризе, а сферой образования и спорта - министр-делегат Роксана Марасиняню.

Заместителем министра вооруженных сил по делам ветеранов стала Женевьева Дарриессек, а главы МВД по делам гражданства - Марлен Скиаппа. Министром-делегатом в министерстве труда по вопросам интеграции стала Бриджит Клинкер, а заместителем министра солидарности в делах автономии - Бриджит Бургуньйон.

Напомним, 3 июля премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку. Вместе с ним ушло и все правительство.