В Австрии полным ходом расследуют убийство чеченского блогера Мамихана Умарова, который был свидетелем в деле об убийстве Амины Окуевой. Правоохранители работают над выявлением заказчиков этого преступления.

Об этом сообщил федеральный министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер, передает «Укринформ».

— Мы не потерпим насилия на нашей австрийской земле. Сейчас ведется интенсивное расследование с целью выявления заказчика этого убийства. Нужно все четко объяснить, поскольку слишком часто иностранные конфликты переносятся в Австрии, — заявил министр.

По его словам, агрессивно настроенные и радикальные группы, независимо от того, по каким причинам они нарушают закон, «будут решительно поставлены на место».

— Параллельным обществам нет места в нашей стране, они будут наказаны по полной строгости закона, — подчеркнул глава МВД.

Карл Негаммер также выразил благодарность правоохранителям за быстрое задержание предполагаемого убийцы и его сообщника.

Напомним, 5 июля стало известно о том, что в австрийской городе Герасдорф застрелили Мамихана Умарова, проходивший свидетелем в деле об убийстве Амины Окуевой.