Пассажирский комплекс Одесского морского порта готовится к передаче в концессию. Об этом сообщил и.о. председателя ГП «Администрации морских портов Украины» (АМПУ) Александр Голодницкий во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Одесскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

Речь идет о морском вокзале, причалах, концертно-выставочном зале и гостиничном комплексе «Одесса». Министерство инфраструктуры уже издало соответствующий приказ о начале процедуры концессии.

Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Европейский банк реконструкции (ЕБРР) и развития вместе с Международной финансовой корпорацией (IFC) работают над технико-экономическим обоснованием проекта концессии паромной переправы в морском порту «Черноморск».

Министерство инфраструктуры Украины и ООО «Проектная компания «Рисоил-Херсон» 26 июня подписали договор о концессии целостного имущественного комплекса ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП) и соответствующего имущества ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) в Херсонском морском порту. В ближайшее время планируется к подписанию также договор о концессии в порту «Ольвия».

Ранее сообщалось, что в случае если судовладелец не поднимет севший на мель танкер «Delfi» вблизи одесского пляжа «Дельфин» до 20 июля, ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) получает право извлечь его методами на свое усмотрение.