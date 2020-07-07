Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов отметил, что существует несколько судебных инстанций в Гааге, к которым может обратиться Украины по сбитому в январе украинскому самолету «Международные авиалинии Украины».

Об этом он рассказал в интервью корреспонденту «Укринформа» в Гааге.

Так, на вопрос, в какой суд может обратиться Украина, чтобы наказать виновных и получить компенсации, Мамедов ответил, что прежде всего речь идет о национальном суде Украины.

— Если рассматривать привлечение к ответственности в Гааге, то там есть несколько судебных инстанций. Напомню еще раз, что продолжаются два независимых друг от друга расследования обстоятельств сбивания самолета — техническое и уголовное, — рассказал он.

По его словам, чикагская конвенция, предусматривающая расследование технической части, закрепляет право Украины обратиться в международный суд в случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке.

— И таким судом может быть Международный суд ООН или третейский суд, то есть суд, образованный для рассмотрения конкретного спора. Такой суд, когда устанавливает ответственность данного государства, также может решить и вопрос компенсационных выплат, — отметил Мамедов.

По его словам, также возможно обращение в Международный уголовный суд. Это касается привлечения к уголовной ответственности конкретных людей, но для этого Украине необходимо доказать наличие вооруженного конфликта.

— Процессуальный руководитель в производстве относительно сбивания украинского самолета видит также и нарушение норм протокола и к Женевским конвенциям 1949 года о защите жертв международных вооруженных конфликтов. В этом протоколе четко предусмотрено, что стороны, находящиеся в конфликте, должны всегда различать гражданские и военные объекты, — добавил он.

По словам заместителя генпрокурора, хотя Иран не ратифицировал этот документ, его участниками являются страны, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а именно Украина, Великобритания, Канада и Швеция.

Как известно, 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.