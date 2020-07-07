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Глава патронатной службы главы Николаевской облгосадминистрации Марина Волошенюк поздравила губернатора Александра Стадника с днем рождения.
Слова поздравления она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
Марина Волошенюк поблагодарила губернатора за усердную работу и человечность в работе.
— Николаевщина и ее прекрасные жители возлагают на вас большие надежды, губернатор! Пусть плодотворные будни и выходные дни, будут заслуженно оценены, а вы — наполнены радостью от успешно выполненного дела. Александр Васильевич, спасибо за усердную работу, за настойчивость, за человечность. Крепкого здоровья вам, вдохновения для новых свершений, любви и уюта в семье, а также несокрушимой силы духа в нелегком и почетном деле. С днем рождения Александр Стадник, — написала Марина Волошенюк.
Отметим, что к поздравлениям в адрес Александра Стадника присоединился и коллектив ОГА.
— Коллектив Николаевской областной государственной администрации искренне поздравляют главу области Александра Стадника с днем рождения! Желаем вам, Александр Васильевич, крепкого здоровья, успехов в работе, вдохновения и семейного благополучия. Пусть каждый день будет полон хорошим настроением, честными людьми и плодотворным трудом! — говорится в тексте поздравления размещенном на официальной странице ОГА в Facebook.
Напомним, в сентябре 2019 года Марина Волошенюк возглавила патронатную службу главы Николаевской облгосадминистрации. Также отметим, что она является депутатом Черновицкого областного совета от партии «УКРОП».
Глава патронатной службы главы Николаевской облгосадминистрации Марина Волошенюк поздравила губернатора Александра Стадника с днем рождения.
Слова поздравления она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
Марина Волошенюк поблагодарила губернатора за усердную работу и человечность в работе.
— Николаевщина и ее прекрасные жители возлагают на вас большие надежды, губернатор! Пусть плодотворные будни и выходные дни, будут заслуженно оценены, а вы — наполнены радостью от успешно выполненного дела. Александр Васильевич, спасибо за усердную работу, за настойчивость, за человечность. Крепкого здоровья вам, вдохновения для новых свершений, любви и уюта в семье, а также несокрушимой силы духа в нелегком и почетном деле. С днем рождения Александр Стадник, — написала Марина Волошенюк.
Отметим, что к поздравлениям в адрес Александра Стадника присоединился и коллектив ОГА.
— Коллектив Николаевской областной государственной администрации искренне поздравляют главу области Александра Стадника с днем рождения! Желаем вам, Александр Васильевич, крепкого здоровья, успехов в работе, вдохновения и семейного благополучия. Пусть каждый день будет полон хорошим настроением, честными людьми и плодотворным трудом! — говорится в тексте поздравления размещенном на официальной странице ОГА в Facebook.
Напомним, в сентябре 2019 года Марина Волошенюк возглавила патронатную службу главы Николаевской облгосадминистрации. Также отметим, что она является депутатом Черновицкого областного совета от партии «УКРОП».