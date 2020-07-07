Глава патронатной службы главы Николаевской облгосадминистрации Марина Волошенюк поздравила губернатора Александра Стадника с днем рождения.

Слова поздравления она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Марина Волошенюк поблагодарила губернатора за усердную работу и человечность в работе.

— Николаевщина и ее прекрасные жители возлагают на вас большие надежды, губернатор! Пусть плодотворные будни и выходные дни, будут заслуженно оценены, а вы — наполнены радостью от успешно выполненного дела. Александр Васильевич, спасибо за усердную работу, за настойчивость, за человечность. Крепкого здоровья вам, вдохновения для новых свершений, любви и уюта в семье, а также несокрушимой силы духа в нелегком и почетном деле. С днем рождения Александр Стадник, — написала Марина Волошенюк.

Отметим, что к поздравлениям в адрес Александра Стадника присоединился и коллектив ОГА.

— Коллектив Николаевской областной государственной администрации искренне поздравляют главу области Александра Стадника с днем рождения! Желаем вам, Александр Васильевич, крепкого здоровья, успехов в работе, вдохновения и семейного благополучия. Пусть каждый день будет полон хорошим настроением, честными людьми и плодотворным трудом! — говорится в тексте поздравления размещенном на официальной странице ОГА в Facebook.

Напомним, в сентябре 2019 года Марина Волошенюк возглавила патронатную службу главы Николаевской облгосадминистрации. Также отметим, что она является депутатом Черновицкого областного совета от партии «УКРОП».