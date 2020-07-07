Николаевский городской голова Александр Сенкевич объяснил, почему, по его мнению, попал в топ-3 мэров с самыми высокими коррупционными рисками.

Об этом он рассказал в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.

Так, недавно OBOZREVATEL опубликовал рейтинг «Городские главы с самыми высокими рисками коррупции», в который попали несколько десятков крупнейших городов страны. Работу глав областных центров, оценили по таким критериям, как: прозрачность распределения бюджета, расследования против городских чиновников в СМИ, жалобы и оценки горожан, которые читатели присылали на почту издания, задекларированное имущество и обоснованность уровня жизни и т. д.

— Недавно появилась информация, что в топ людей с коррупционными рисками есть городской голова Николаева. Когда заходишь туда, читаешь, написано, что в 2017 году было два протокола о коррупции. Хочу напомнить вам, что эти два протокола я получил в 2017 году за то, что в 2015, когда голосовали за назначение мне ранга, зарплаты, надбавки сессией горсовета, проголосовал и городской голова, и я не заявил о конфликте интересов. Фактически сегодня можно увидеть, что моя зарплата, зарплата городского головы, меньше, чем у моих заместителей, потому что у меня нет выслуги лет и так далее. Вышло, что «наголосовал» себе наименьшую зарплату. За это обвинили меня в коррупции, — пояснил мэр.

Напомним, в 2017 году Всеукраинское движение по борьбе с политической коррупцией «Під контролем» обратилось в Генпрокуратуру Украины относительно коррупционного правонарушения со стороны Николаевского городского головы Александра Сенкевича на первой сессии горсовета 24 ноября 2015 года.