Николаевский городской голова Александр Сенкевич объяснил, почему, по его мнению, попал в топ-3 мэров с самыми высокими коррупционными рисками.
Об этом он рассказал в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.
Так, недавно OBOZREVATEL опубликовал рейтинг «Городские главы с самыми высокими рисками коррупции», в который попали несколько десятков крупнейших городов страны. Работу глав областных центров, оценили по таким критериям, как: прозрачность распределения бюджета, расследования против городских чиновников в СМИ, жалобы и оценки горожан, которые читатели присылали на почту издания, задекларированное имущество и обоснованность уровня жизни и т. д.
— Недавно появилась информация, что в топ людей с коррупционными рисками есть городской голова Николаева. Когда заходишь туда, читаешь, написано, что в 2017 году было два протокола о коррупции. Хочу напомнить вам, что эти два протокола я получил в 2017 году за то, что в 2015, когда голосовали за назначение мне ранга, зарплаты, надбавки сессией горсовета, проголосовал и городской голова, и я не заявил о конфликте интересов. Фактически сегодня можно увидеть, что моя зарплата, зарплата городского головы, меньше, чем у моих заместителей, потому что у меня нет выслуги лет и так далее. Вышло, что «наголосовал» себе наименьшую зарплату. За это обвинили меня в коррупции, — пояснил мэр.
Напомним, в 2017 году Всеукраинское движение по борьбе с политической коррупцией «Під контролем» обратилось в Генпрокуратуру Украины относительно коррупционного правонарушения со стороны Николаевского городского головы Александра Сенкевича на первой сессии горсовета 24 ноября 2015 года.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич объяснил, почему, по его мнению, попал в топ-3 мэров с самыми высокими коррупционными рисками.
Об этом он рассказал в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.
Так, недавно OBOZREVATEL опубликовал рейтинг «Городские главы с самыми высокими рисками коррупции», в который попали несколько десятков крупнейших городов страны. Работу глав областных центров, оценили по таким критериям, как: прозрачность распределения бюджета, расследования против городских чиновников в СМИ, жалобы и оценки горожан, которые читатели присылали на почту издания, задекларированное имущество и обоснованность уровня жизни и т. д.
— Недавно появилась информация, что в топ людей с коррупционными рисками есть городской голова Николаева. Когда заходишь туда, читаешь, написано, что в 2017 году было два протокола о коррупции. Хочу напомнить вам, что эти два протокола я получил в 2017 году за то, что в 2015, когда голосовали за назначение мне ранга, зарплаты, надбавки сессией горсовета, проголосовал и городской голова, и я не заявил о конфликте интересов. Фактически сегодня можно увидеть, что моя зарплата, зарплата городского головы, меньше, чем у моих заместителей, потому что у меня нет выслуги лет и так далее. Вышло, что «наголосовал» себе наименьшую зарплату. За это обвинили меня в коррупции, — пояснил мэр.
Напомним, в 2017 году Всеукраинское движение по борьбе с политической коррупцией «Під контролем» обратилось в Генпрокуратуру Украины относительно коррупционного правонарушения со стороны Николаевского городского головы Александра Сенкевича на первой сессии горсовета 24 ноября 2015 года.