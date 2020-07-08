— Этот транш (МВФ - прим.) выплатили в рамках соглашения, в котором говорилось о независимости центрального банка и экономические реформы. Если же эти условия больше не действуют, то МВФ должен сказать, чтобы Украина вернула полученную помощь назад, — заявила Валерия Гонтарева .

По словам эксглавы Нацбанка, заявления МВФ и стран G7 о независимости Национального банка превратились в «красивые лозунги, которые не имеют реального влияния».

— Когда глава центрального банка уходит в отставку, то не достаточно просто провозглашать заявления. Для того чтобы сохранить результаты проделанных нами реформ, МВФ должен заявить, что не будет платить Украине последующих траншей в рамках нового кредита, если Зеленский не назначит нового главу НБУ, который будет сохранять результаты реформ, — отметила Валерия Гонтарева.

Она добавила, что политическое давление на НБУ оказывалось и во времена ее пребывания на посту главы украинского центрального банка, однако в последнее время это давление стало «невыносимым». Участие в давлении на Нацбанк, по словам Гонтаревой, принимали как чиновники, так и депутаты, особо приближенные к бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому. Среди этих депутатов эксруководительница НБУ назвала Александра Дубинского, на которого Нацбанк подал в суд в ноябре 2019 за распространение ложных заявлений о НБУ.

— К сожалению, я предполагаю, что новый глава НБУ, которого назначит президент, будет лояльным к Зеленскому и Коломойскому. Хорошие кандидаты на эту должность будут противодействовать тому, чтобы Коломойский восстановил контроль над ПриватБанком, однако плохие кандидаты — нет, — добавила она.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отставка председателя Национального банка Якова Смолия серьезно не повлияла на отношения Украины с международными партнерами. Кабинет министров продолжит сотрудничество с МВФ и Европейским союзом.