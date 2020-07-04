Отставка председателя Национального банка Якова Смолия серьезно не повлиял на отношения Украины с международными партнерами. Кабинет министров продолжит сотрудничество с МВФ и Европейским союзом.

Об этом во время программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что МВФ напряженно отреагировал на отставку главы НБУ Якова Смолия.

— МВФ отреагировал напряженно, но сдержанно. Мы продолжаем сотрудничество. Министр финансов разговаривал с МВФ вчера. В пятницу я общался с вице-президентом Еврокомиссии. Уже в ближайшее время мы надеемся подписать с ЕС меморандум о предоставлении очередного транша макрофинансовой помощи в размере 1, 2 миллиарда евро, — сказал Денис Шмыгаль.

По словам Дениса Шмыгаля, правительство конструктивно работало и продолжит работать с руководством НБУ и изменение главы регулятора не повлияет на стабильность гривны.

— На совместных совещаниях мы разрабатывали экономическую политику по выходу из кризиса. И результатом этой работы стало постепенное снижение учетной ставки НБУ до 6%. Подчеркну, законодательство Украины выписано так, что замена личности руководителя Нацбанка не повлияет на стабильность национальной валюты, — сказал Денис Шмыгаль.

Как сообщалось, стали известны кандидаты на пост будущего главы НБУ. Это Даниил Гетманцев (глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике), Богдан Данилишин (глава совета НБУ), Владимир Лавренчук (экс-глава правления «Райффайзен банка Аваль») и Кирилл Шевченко (глава «Укргазбанка»).

Напомним, сегодня, 3 июля, Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.