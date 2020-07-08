Кабинет министров Украины планирует закупать гречку в резерв.
Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
— Да, в этом году гречки посеяли на 10 тысяч га больше — 74 тысяч гектар. Однако нужно, чтобы начали покупать в резерв. Пока мы работаем над корпоративным управлением, — сказал Игорь Петрашко.
Он пояснил, что сейчас правительство работает над тем, как сделать это прозрачно, чтобы избежать злоупотреблений.
Напомним, 2019/2020 маркетинговый год завершился новым историческим рекордом — на внешние рынки Украина поставлено 57,2 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и муки.
Кабинет министров Украины планирует закупать гречку в резерв.
Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
— Да, в этом году гречки посеяли на 10 тысяч га больше — 74 тысяч гектар. Однако нужно, чтобы начали покупать в резерв. Пока мы работаем над корпоративным управлением, — сказал Игорь Петрашко.
Он пояснил, что сейчас правительство работает над тем, как сделать это прозрачно, чтобы избежать злоупотреблений.
Напомним, 2019/2020 маркетинговый год завершился новым историческим рекордом — на внешние рынки Украина поставлено 57,2 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и муки.