Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

— Да, в этом году гречки посеяли на 10 тысяч га больше — 74 тысяч гектар. Однако нужно, чтобы начали покупать в резерв. Пока мы работаем над корпоративным управлением, — сказал Игорь Петрашко.

Он пояснил, что сейчас правительство работает над тем, как сделать это прозрачно, чтобы избежать злоупотреблений.

Напомним, 2019/2020 маркетинговый год завершился новым историческим рекордом — на внешние рынки Украина поставлено 57,2 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и муки.