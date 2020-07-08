Ассоциация прессы Бразилии объявила, что подаст в суд против президента Жаира Болсонару. На закрытом пресбрифинге он сообщил журналистам о том, что болеет Коронавирусной болезнью, без соблюдения надлежащих мер безопасности — тем самым, по мнению журналистов, поставив под угрозу их жизнь и здоровье.

Соответствующее заявление Ассоциация выложила на своем сайте за подписью председателя Пауло Жеронимо де Суси, передает Громадське.

— Хотя президент Жаир Болсонару и знал о том, что у него COVID-19, он продолжил действовать преступным образом и поставил под угрозу жизни других. В этот вторник (7 июля - прим.), нарушив условия изоляции, которые ему советовали врачи, он встретился с журналистами, он считает соответствующим своей политике, чтобы лично проинформировать их о своем диагнозе, — отмечается в заявлении.

По мнению журналистов, своими действиями Болсонару нарушил сразу две статьи бразильского Уголовного кодекса: сознательное распространение заразной смертельной болезни и подвергание риску здоровье и жизнь других. Санкция первой статьи предусматривает заключение на срок от 4 лет и штраф, второй — заключение на 3-12 месяцев.

— Страна не может просто наблюдать и не реагировать на неоднократные действия (Болсонару - прим.), которые выходят за все границы безответственности и, очевидно, являются преступлениями против общественного здоровья, — говорится в заявлении Ассоциации прессы Бразилии.

Там добавляют, что планируют подать иск против Болсонару в Верховный суд страны.

Напомним, Президент Бразилии Жаир Болсонару перенес на неопределенный срок все запланированные встречи из-за выявленных у него симптомов коронавирусной инфекции.