Кабинет министров назначил экс-нардепа Тараса Креминя новым Уполномоченным по защите государственного языка. Соответствующее решение было принято правительством сегодня, 8 июля, пишут НикВести.

— Сегодня путем рейтингового голосования на должность Уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Креминя Тараса Дмитриевича, — написал представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан у себя в Facebook.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выразил надежду, что Офис нового омбудсмана заработает в ближайшее время.

— Вызов перед ним стоит непростой, задач много. Желаю сил и терпения. Надеюсь, офис обмудсмена заработает уже в ближайшее время. Создание секретариата со штатом до 50 человек - проголосовали на заседании две недели назад, - написал Александр Ткаченко в Facebook.

Виклик перед ним стоїть непростий, завдань багато. Бажаю сил та витримки.

Сподіваюсь офіс омбудсмена запрацює уже найближчим часом. Створення секретаріату зі штатом до 50 людей – проголосували на засіданні два тижні тому.

Тарас Креминь на своей странице в Facebook также прокомментировал решение Кабмина.

— Здравый смысл победил: наконец-то избран Уполномоченный по защите государственного языка. Сквозь тернии к звездам, - написал Тарас Креминь.

Напомним, Министерство культуры и информационной политики Украины рассматривало кандидатуры экс-нардепа Тарас Креминя и преподавателя Киево-Могилянской академии Светлану Броникову на должность нового языкового омбудсмена.

27 ноября 2019 года Кабинет министров Украины назначил уполномоченной по защите государственного языка заведующую кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяну Монахову. Однако уже 24 апреля 2020 года Татьяна Монахова ушла с занимаемой должности.